Un empleado de un bar de Miami renuncia después de que su jefe le hiciera una broma racista

Un restaurante del sur de la Florida enfrenta algunas preguntas difíciles después de que un empleado renunciara por lo que, según dice, es una broma racista.

Ese empleado ha visto una reacción abrumadora en las redes sociales y dice que todo esto vino de uno de sus jefes, que trató de ser gracioso pero se pasó de la raya.

An employee at the Hole in the Wall Pub in Miami saw an order of blackened chicken wings come out with "I CANT BREATHE" printed in red on the ticket.

The owner said it was a joke. The employee quit.@lainedoss via @miaminewtimes (cc: @billycorben)https://t.co/QIbuwmafPk

