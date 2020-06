Fortnite proyectará películas de Christopher Nolan en medio de una fiesta virtual

La empresa desarrolladora del popular videojuego Fortnite , Epic Games, informó que proyectará algunas películas del aclamado director de cine Christopher Nolan en el modo Fiesta Magistral de Fortnite Battle Royale

El mes pasado, Fortnite cambio la historia de los videojuegos, cuando dentro de su plataforma se hizo el estreno del nuevo tráiler de “Tenet”, la próxima película de Nolan.

Además de eso, se confirmó que se proyectarían algunas de sus películas anteriores dentro del propio juego, las cintas elegidas son: “Inception” (2010), “Batman Begins” (2005) o “The Prestige” (2006).

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2

— Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020