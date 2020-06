He sido adicto al alcohol y al porno: Ben Roethlisberger se confiesa y dice ser ahora un buen cristiano

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh reconoce sus errores y asegura que está más cerca de Dios

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, quien en las más recientes temporadas ha pasado situaciones complicadas en el terreno de juego, se ha dado el tiempo para reflexionar sobre sus errores fuera de las canchas en el pasado, para asegurar que ahora es un hombre cambiado, incluso, con dotes de predicador.

Durante una conferencia virtual el fin de semana en Pittsburgh a la que fue invitado como orador, Roethlisberger reconoció los excesos en los que cayó, pero que gracias a su fe cristiana ha enmendado el rumbo.

“He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, lo que me hace no ser el mejor marido, ni el mejor padre, ni el mejor cristiano que pueda ser”, confesó Roethlisberger según el diario Tribune-Review. “Tienes que dedicarte y entender que puedes salir de esto por la gracia de Dios”, agregó.

Entre sus errores del pasado, Roethlisberger fue acusado de agresión sexual en un par de ocasiones. En 2009, Andrea McNulty presentó una demanda civil contra ‘Big Ben’ acusándolo de violación en un hotel de Nevada, en caso que se resolvió fuera de los tribunales, mientras que un año más tarde, otra mujer también dijo haber sido violada por el afamado mariscal de campo en Georgia, en denuncia que finalmente fue retirada.

“Estoy tratando de ser un mejor cristiano que un jugador de fútbol”, dijo Roethlisberger. “Me esfuerzo todos los días para hacerlo. No siempre es fácil, la gente no se da cuenta todo el tiempo que nosotros los deportistas, somos humanos. Pecamos como todos los demás, cometemos errores, nos volvemos adictos a las cosas”, agregó.

