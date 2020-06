Ola de calor golpea al norte de California con temperaturas superiores a los 100º F

El norte de Sacramento, California y los valles cercanos recibirán una ola de calor desde este miércoles y hasta el próximo sábado 27 de junio a menos de una semana de haber iniciado el verano.

La sede del Servicio Nacional del Clima de Sacramento (NWS) afirmó que las temperaturas en Sacramento y en los valles cercanos será de entre 90 y 100 grados F, y en algunos lugares, como el valle central tendrá un máximo de 110º F.

The hottest day of the week is expected to be this Friday. Valley highs are forecast to be over 100, with Redding reaching 111! Heat risk will be very high for portions of the northern and central Sacramento Valley. #CAwx pic.twitter.com/0ww8ggvxml

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) June 24, 2020