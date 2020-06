Promotoras de salud continúan su labor

Las trabajadoras comunitarias siguen ayudando independientemente de la pandemia de COVID-19

Desde hace 18 años que Silvia Rico se desempeña como promotora de salud de Planned Parenthood, educando, informando y actuando de puente entre las necesidades de la comunidad y los servicios y recursos disponibles para sus miembros

Antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19, muchas de las actividades de las promotoras se realizaban en ferias de salud, consulados y eventos públicos, pero dichas actividades debieron suspenderse por las medidas de cuarentena y distanciamiento social. Y sin embargo, las promotoras continuaron con su labor. Ni el coronavirus, ni los protocolos de seguridad impidieron a Rico continuar con sus clases, por el contrario, hicieron su labor aún más necesaria.

“Continuamos hablando persona a persona, lo que fue mucho muy bueno, porque muchas de las mujeres que podían sentir timidez de hablar en grupos, en la privacidad del llamado telefónico se atreven a hablar y a hacer preguntas”, indicó. “Yo sigo dando mis clases, como si estuviesen frente a mí”.

Entre sus clases, Rico ofrece información sobre el control de drogas a madres y padres preocupados por el uso, o posible uso de sustancias de sus hijos.

“La gente tiene muchas preocupaciones en la actualidad. Están saturados de oír las noticias. Pero cuando hablan con nosotras o toman nuestras clases, se olvidan de lo que está pasando y pueden enfocarse en el tema que les preocupa”, explicó Rico.

Entre los temas que más preocupan a la comunidad latina está el de la salud mental. La promotora, que tiene experiencia de 18 años sirviendo a la comunidad, explicó que muchas veces las mismas personas no son conscientes de sus necesidades.

“Cuando empezamos a hablar, yo puedo identificar sus necesidades. Quizás perdieron el empleo, hay menos dinero en el hogar, necesitan recursos para afrontar el abuso de sustancias”. Rico identifica dichas necesidades y ofrece información que puede ayudarles, que van desde recursos para navegar este momento de crisis, servicios de salud mental y bancos de alimentos, hasta programas de asistencia para pagar la renta.

La promotora destacó una de las nuevas clases de la organización de manejo del estrés, “Les damos las herramientas a las personas para que puedan mantener la calma en momentos como los que estamos atravesando”.

Clases para madres y padres

Zulema González, residente de Long Beach y madre de cuatro varones de 12, 10, 6 y 3 años de edad, se enteró de las clases de las promotoras de salud de Planned Parenthood, a principios de año, en la escuela preparatoria Rancho Domínguez, Long Beach, California, a la que asisten sus hijos.

“Asistí a la primera clase en persona. De ahí, debido al COVID-19, se terminó. Pero Hilda, mi promotora me llamó y me ofreció las clases por teléfono”, recordó la madre de 40 años de edad. “En las clases aprendí sobre el abuso de las substancias, cómo hablar con mis hijos acerca de la sexualidad y cómo controlar el estrés”.

González señaló que durante las clases en persona había recibido folletos y gráficas ilustrativas, y que por teléfono tuvo la oportunidad de hacer preguntas directamente a su promotora. “También recibí información sobre enfermedades de transmisión sexual, control del enojo y violencia doméstica.

“Cada uno de los temas se acomodaba a mi familia. Aprendí sobre el ‘vaping’, y cómo los jóvenes tienen acceso a este. Mi esposo y yo eso no lo sabíamos. También aprendí que hay que estar atento a los que piden los niños y estar pendiente a cada cosa que están tomando”.

En cuanto a lo personal, González recalcó la información que recibió para controlar el estrés.

“La clase se trató de cómo controlar el enojo para poder fortalecer los lazos familiares; cómo identificar mi estrés. Cuando estoy enojada, a mí me arde el estómago, me arde todo mi cuerpo. La promotora de salud me dijo que haga algo que me guste o que me relaje cuando esté enojada, y que me tome mi tiempo haciéndolo. Fueron muchos factores que ella me dio que me ayudaron a mí personalmente y a mis niños”.

Valor y resiliencia

Rico contó que a lo largo de su carrera como promotora había encontrado casos admirables, casos de sufrimiento, de valor y resiliencia. La promotora señaló que muchas personas desconocen su verdadero valor y fortaleza, pero que al comenzar a hablar dejan aflorar sus sentimientos.

“Una de las clases muy bonitas que tenemos es la de Valores y Sexualidad. Hablamos de todos los temas de salud que le preocupan a la mujer, desde enfermedades de transmisión sexual, hasta menopausia y violencia doméstica”. La promotora recordó el caso de una madre muy renuente a tratar el tema de sexualidad con su hijo por tener este una “condición especial”.

“Le pregunté a la madre si a su hijo le gustaba elegirse su ropa, o si le gustaba estar bien peinado antes de salir”, recordó Rico.

Estas y otras expresiones corporales son también aspectos de la sexualidad, ya que esta no se refiere únicamente al acto sexual, sino que también está relacionada con los cambios que experimenta el cuerpo durante la pubertad, así como con la vulnerabilidad que sienten los niños, su sensibilidad, su piel, su higiene.

Al comenzar a hablar, la madre se abrió a la promotora, le contó que su hijo tenía autismo y compartió su trauma personal.

“La madre había sido abusada sexualmente durante su infancia y no quería que su hijita de 9 años pasara por lo mismo. Lo que la madre no se daba cuenta era de lo valioso y admirable de su resiliencia. Si bien la mujer no tenía estudios, su capacidad y su fuerza de madre fueron lo que la ayudaron a salir adelante en medio de tanto sufrimiento. Esa resiliencia y capacidad, nadie se las puede quitar. Las clases son un complemento”.

Para más información, puedes llamar al 213-284-3296 o visita https://tinyurl.com/yd2kjurh