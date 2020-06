Miami estudia nuevas fórmulas para frenar el brote del coronavirus

Otro día más de récord de casos de COVID-19 y las autoridades ya reconocen abiertamente que se tienen que implementar nuevas medidas para detener la propapación en el condado de Miami-Dade.

El alcalde del condado, Carlos Giménez, dice que está enviando un equipo de 100 personas a los puntos críticos de coronavirus, haciendo una campaña educativa de puerta a puerta, y dando kits que incluyen mascarillas y desinfectante para manos.

“Es sinónimo de respuesta urbana estratégica a la aplicación de directrices”, apuntó Giménez.

Esos puntos críticos incluyen los vecindarios de Miami, Brownsville, Little Havana y Allapattah, y también partes del sur del condado de Dade en Homestead.

“Desafortunadamente, parece que estamos experimentando un segundo crecimiento exponencial en las últimas dos o tres semanas, comparable a lo que habíamos visto a finales de marzo y principios de abil”, dijo el Dr. Zoran Bursac, profesor del Departamento de Bioestadística de la Universidad Internacional de Florida.

Mientras Florida reportaba un récord de 5,511 casos nuevos de COVID-19 el miércoles, el condado de Miami-Dade era responsable de 957 de ellos.

