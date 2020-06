Las zonas de Miami con más casos de coronavirus y que se perfilan como los epicentros del brote en Florida

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, anunció, junto a una docena de homólogos del condado, una orden para obligar a residentes y visitantes a usar mascarillas en lugares públicos.

Admitió que está “preocupado” por el creciente números de contagios que se están registrando en el sur de la Florida, y también por los numerosos ingresos hospitalarios de los últimos días.

Pero, el alcalde reveló que hay tres zonas de su ciudad en las que se están registrando un elevado número de contagios. Son las zonas con los ZIP codes 33125, 33126 y 33142.

De hecho, la ciudad de Miami ya avanzó que en los próximos días se van a estar repartiendo mascarillas en esos lugares para asegurarse que toda la población tiene acceso a este tipo de protección y así evitar una mayor propagación del coronavirus.

