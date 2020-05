El emblemático estadio Hard Rock de Miami se convierte en un autocine en época de coronavirus

El equipo de los Miami Dolphins de fútbol americano están abriendo su casa para ofrecer a los residentes del sur de la Florida una forma de salir de casa, entretenerse y mantener la distancia social.

El club anunció planes para impulsar The Outdoor Theatres en el estadio Hard Rock. Los planes incluyen un teatro al aire libre y un autocine.

Miami Dolphins to turn Hard Rock Stadium into drive-in movie theater https://t.co/ztGjpkx79V pic.twitter.com/EtcAUPDa37

Según el equipo, entre el material que se exhibirá habrá “contenido clásico de los Miami Dolphins de los 54 años de historia del equipo, películas clásicas, ceremonias de graduación y otros eventos”.

“Hemos pasado varias semanas planeando esto para poder ofrecer a las personas una opción segura para salir y disfrutar de películas, contenido clásico de los Dolphins, conciertos y celebrar a los graduados de 2020”, explicó el vicepresidente y CEO del equipo de Miami, Tom Garfinkel. “Es una necesidad humana fundamental experimentar y celebrar físicamente eventos y experiencias juntos, y estamos tratando de proporcionar opciones para todos donde puedan estar socialmente distantes y socialmente presenctes al mismo tiempo”.

The Miami Dolphins have created The Outdoor Theaters at Hard Rock Stadium

The venue will now feature both an open-air and drive-in theater.

➖Drive-in events will be able to accommodate up to 230 cars.

➖The open-air theater can host small groups on the complex’s south plaza. pic.twitter.com/q6Vx5Vu950

— Front Office Sports (@frntofficesport) May 26, 2020