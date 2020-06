Los hospitales de Miami se llenan de jóvenes contagiados por coronavirus, la mayoría sin patologías previas

Los hospitales se están llenando de pacientes contagiados de la COVID-19. Un centro médico de Homestead, al sur de Miami, ya alcanzó la capacidad de las UCI después de que funcionarios del condado identificaran el área como un punto caliente.

Según las autoridades, los hospitales han informado que hay muchas más camas disponibles que ocupadas por pacientes con coronavirus. Sin embargo, los responsables de los hospitales y los médicos de emergencias han expresado su preocupación por el aumento de casos. Ya han reanudado las reuniones diarias con los reguladores estatales.

JUST IN: Florida reports record-high one-day increase of 2,783 new coronavirus cases. https://t.co/k29SZrnemO

— ABC News (@ABC) June 16, 2020