Ni se emocionen: Luka Romero el “Messi mexicano” no quiere jugar en el Tri

El jugador de 15 años debutó con el Mallorca en LaLiga

El jugador del Mallorca, Luka Romero, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en LaLiga con tan solo 15 años de edad, por lo que su nombre dio la vuelta al mundo, pero hay otro detalle que ha puesto los ojos sobre él: es mexicano.

Luka nació en Durango cuando su padre, el argentino Diego Romero, militaba para el equipo Alacranes de la ciudad norteña de México, por lo que tiene ambas nacionalidades y de ahí surgió su apodo de “Messi mexicano”.

.@lukaromero_ tras convertirse en el jugador más joven en debutar en Primera: "Ha sido un momento inolvidable. Gracias a todo el cuerpo técnico y @RCD_Mallorca por haberme dado esta oportunidad.Nunca olvidaré este día.Fue una lástima perder, pero seguimos creyendo"#BandaDeportiva pic.twitter.com/dROD00TcaJ — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) June 25, 2020

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que sea convocado a la Selección Mexicana, pero el futbolista se ha encargado de acabar con las ilusiones ya que desde hace tiempo se decidió por la camiseta de Argentina.

“Toda mi familia es de allá y cada año voy para Argentina y me gusta la Selección Argentina. Si todo sigue bien y me siguen convocando y todo, seguiré con Argentina“, declaró para el diario Olé.

Luka Romero, no existe polémica alguna. El quiere jugar solo con la Argentina. pic.twitter.com/bXp17ANwK4 — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) June 25, 2020

El futbolista también tiene nacionalidad española, pero su deseo es claro y no piensa cambiar de opinión.

“Tuve la suerte de poder jugar el Sudamericano con la Selección Argentina y me di cuenta de que con esfuerzo los sueños se cumplen. Ahora estoy siempre comunicado con Bernardo Romeo (coordinador de Selecciones Juveniles), que me llama y se preocupa por cómo estamos. Me sorprendió y me gratificó pensar que desde tan lejos se pudieran acordar de mí siendo tan chico, es un detalle que nunca olvidaré”, comentó el futbolista que le ha cerrado la puerta totalmente a la Selección Mexicana.