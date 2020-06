Racistas queman el rostro de una joven negra en Wisconsin

Una joven negra de 18 años fue víctima de un ataque racista el miércoles en Wisconsin.

De acuerdo con medios locales, Althea Bernstein, de 18 años, fue atacada en un semáforo a la 1:00 a.m. La joven escuchó un insulto racista y vio a cuatro hombres blancos. Tenía las ventanas de su auto abajo.

Según su testimonio, uno de los sujetos le roció un líquido en la cara y el cuello. Después arrojó un encendedor prendido. Bernstein apagó las llamas mientras aceleró para escapar de los racistas. Al llegar a casa su madre le pidió ir al hospital.

18-year old #AltheaBernstein was attacked by four men spraying lighter fluid, racial slurs and a lighter. She’s now suffering second and third degree burns on her face and neck. https://t.co/M6UeqkfOyw

— Leslie Salzillo (@lovecomesaround) June 26, 2020