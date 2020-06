Clarissa Molina, joven reportera de El Gordo y la Flaca, por fin confiesa cómo es su amado novio

La dominicana está feliz y asegura que su nuevo amor es un hombre de buen corazón, humilde y trabajador

Durante una charla para promover el estreno de este viernes de “¡Qué Leones!” (Pantaya), Clarissa Molina confesó que su novio es como ella siempre lo había pedido, “¿viste que la palabra tiene poder?”.

Es de buen corazón, humilde, es trabajador, tiene visión, tiene mucha visión y muy trabajador y le gusta estar con su familia; o sea, es muy familiar y es algo que a mí también me gusta estar, así que ya por ahí ya uno va mirando “¡ah, él es muy parecido a mí!”, “él es así y así”. Pero sí, esas tres cualidades que yo quería: trabajador, humilde y familiar.

Tiempo al tiempo, primero veo como van las cosas. A veces uno dice todo y pone todo y no sé, las energías van cayendo, no sé, eso es algo mío. Pero él no quiere tomar esa posición de ser famoso, estar en el medio siempre, él es muy “guardadito”.

La actriz y conductora de “El Gordo y la Flaca”, está feliz porque por fin sus fans podrán vez “¡Qué Leones!” desde casa y ponerse al día antes de que regresen con la ¿tercera parte? “Ojalá, todavía no me han dicho si hay una tercera parte, pero el público manda, si el público lo pide, quién sabe“.

Además del éxito de la película, Clarissa se ha quedado con buenos amigos. “Todo el elenco de la película o casi todo, estamos en un mismo chat y ahí hablamos casi todos los días, pero Celinés Toribio definitivamente la veo más que a todos porque ella está aquí en Miami, entonces sí la veo casi siempre“.