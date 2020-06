Florida suspende el consumo de alcohol en los bares ante el gran aumento de casos

A pesar de la nueva prohibición de la barra de alcohol, todavía se pueden servir bebidas alcohólicas a los clientes que están cenando en un restaurante.

El Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales de Florida ordenó a los dueños de negocios que se abstengan de servir alcohol en bares de todo el estado, con efecto inmediato, según anunciaron funcionarios el viernes.

La medida se produce después de que algunos restaurantes y bares de todo el estado hayan sido objeto de escrutinio por no seguir las pautas de distanciamiento social.

BREAKING: Florida bans alcohol consumption at its bars as confirmed daily coronavirus cases approach 9,000. https://t.co/ScCNIj731t — The Associated Press (@AP) June 26, 2020

Los propietarios de bares en los Cayos de Florida le dijeron que estaban desconcertados por la orden.

Algunos ya han abierto sus puertas durante tres semanas después de haber estado cerrados durante 80 días.

El sábado, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, emitió un comunicado prensa indicando que el restaurante “Swan” y otros dos habían sido temporalmente cerrados por la policía de la ciudad e Miami por violar las reglas de reapertura.

BREAKING: Effective immediately, consumption of alcohol at bars is suspended statewide.https://t.co/lnJOAQYhht — Tampa Bay Times (@TB_Times) June 26, 2020

Swan, junto con Astra en Wynwood y El Secreto Bar and Grill en Little Havana fueron citados después de reportes de que no seguían las reglas de la “Nueva Normalidad” del condado.

Los propietarios de negocios pueden enfrentar una multa de $500 y hasta 180 días en la cárcel.

Florida has suspended consumption of alcohol at bars effective immediately, its first major policy shift in response to a surge in Covid-19 cases this month https://t.co/uJjAIBMzlo — Bloomberg (@business) June 26, 2020

A pesar de la nueva prohibición de la barra de alcohol, todavía se pueden servir bebidas alcohólicas a los clientes que están cenando en un restaurante. No está claro si se han producido brotes de COVID-19 en algún restaurante o bar del sur de la Florida.