Florida suma 5,000 nuevos casos de coronavirus y la cifra de muertos ya supera los 3,300

Este jueves se confirmaron más de 5,000 nuevos casos de coronavirus en Florida, además de 46 nuevas muertes relacionadas con el virus.

Los 5,004 nuevos casos de COVID-19 elevaron el total del estado a los 114,018, según las cifras publicadas por el Departamento de Salud de Florida.

In Miami 27% of coronavirus tests are coming back positive — a stark example of how the US outbreak is exploding again https://t.co/z8fOGmvyP3 pic.twitter.com/e4Mp5oJYX6

El total del jueves llega un día después de que el estado estableciera un récord diario de nuevos casos, con 5,506 casos. Florida había establecido previamente el récord diario de 4,049 casos de COVID-19 el sábado.

El porcentaje de positivos para los casos reportados el jueves fue de 8.72%, muy por debajo de la tasa del miércoles, que era del 15,85%.

En todo el estado, más de 1,721,800 personas han sido evaluadas de COVID-19, con un porcentaje general positivo de alrededor del 6,6%. Hasta la fecha, se han reportado más de 13,700 hospitalizaciones por COVID-19 en Florida.

