Nico Castillo no jugará con América hasta el Clausura 2021

Miguel Herrera confirmó este viernes que Nicolás Castillo no jugará el próximo torneo de la Liga MX y que, de hecho, ni siquiera será registrado para el mismo.

Nico Castillo no será registrado para el siguiente torneo, debido a que sigue recuperándose de su lesión.

Recordemos que la nueva normativa de la Liga MX indica que los clubes solamente pueden registrar a 11 jugadores “no formados en México” y en América necesitaban deshacerse de uno de ellos porque tienen 12, así que el sacrificado fue el delantero chileno, quien se encuentra recuperándose de una doble trombosis que sufrió en la pierna derecha a inicios de este 2020.

“La directiva llegó a un acuerdo con Nico. Seguirá con su recuperación. La lesión durará más tiempo de lo que dura este torneo. Es un acuerdo con él y su representante, y por una lesión se justifica no contar con él”, explicó el DT en un video publicado en el canal oficial de YouTube del equipo.

“Se llegó a un acuerdo con Nico Castillo, él seguirá un proceso de recuperación, la lesión llevará más tiempo de lo que dura este torneo, no pasa por el no registro, se llega a un acuerdo y ante la Federación se justifica el no contar con él para este torneo". pic.twitter.com/vLC0Sxr45w

— Línea Azulcrema 🦅 (@Linea_azulcrema) June 26, 2020