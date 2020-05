De agredir a su esposa a volver con el América: Todo lo que ha pasado con Renato Ibarra

El 5 de marzo, Ibarra agredió a su esposa y fue llevado a un Ministerio Público de la Ciudad de México

El Club América está en el ojo del huracán esta semana, pues se ha dado a conocer que tras casi tres meses separado de club por un caso de violencia familiar, Renato Ibarra se ha reintegrado con el equipo y está entrenando desde casa para ver acción con las Águilas el próximo torneo.

La institución azulcrema pasó de borrar al ecuatoriano de sus planes a considerarlo de nuevo en el equipo, pero ¿por qué? Para tratar de responder esa pregunta, hemos realizado una cronología del caso Ibarra, la cual te dejamos a continuación.

5 DE MARZO

Renato Ibarra llevaba ya algunos meses alejado de las canchas, recuperándose de una operación tras una lesión en el tendón. La noche del 5 del jueves 5 de mayo, alrededor de las 8:30 de la noche, la policía de la Ciudad de México recibió una denuncia telefónica por parte de Lucely Estefanía Chalá, esposa de Renato Ibarra, y su hermana Ana Karen Chalá, solicitando el apoyo de elementos de seguridad en su domicilio, pues acababan de ser agredidas por Ibarra. Al momento de la agresión, la esposa de Ibarra contaba con 10 semanas de embarazo.

La ESPOSA de RENATO IBARRA fue LLEVADA a un HOSPITAL del PEDREGAL con RIESGO de ABORTO

La joven de 24 años, tiene 10 SEMANAS de embarazo.

Pidió ayuda a agentes de @SSP_CDMX y acusó q el jugador del @ClubAmerica la GOLPEÓ.

Fue detenido con el boxeador Marlon Aguas y 5 ecuatorianos pic.twitter.com/5tYJcKgGcq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 6, 2020

6 DE MARZO

Renato Ibarra permaneció detenido en un Ministerio Público de la Alcaldía Tlalpan de la CDMX. La Fiscalía capitalina abrió una investigación en contra del futbolista, por violencia familiar.

mientras que una segunda afectada de 31 años de edad, fue diagnosticada como policontundida, y fue atendida en el lugar sin ameritar traslado. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 6, 2020

El América emitió un comunicado de prensa en el que declaró que no se pronunciaría al respecto hasta que las autoridades tomaran una resolución sobre el caso.

La Liga MX también emitió un comunicado, en el que reprueban todo tipo de violencia: “Por ello queremos manifestar que la LIGA MX / ASCENSO MX rechaza todo tipo de violencia dentro y fuera de la cancha. Estamos comprometidos día a día en colaborar con que se erradique todo tipo de agresiones, aún más cuando estas se encuentran relacionadas con el futbol”.

7 DE MARZO

Al no llegar a un acuerdo con Lucely Chalá, Renato Ibarra fue trasladado al Reclusorio Norte para continuar la investigación en prisión preventiva.

SE VA A LA CARCEL!@RenatoIbarraM será trasladado esta tarde al RECLUSORIO NORTE.

Agentes de @PDI_FGJCDMX se alistan ya para LLEVARLO juntos con los otros DETENIDOS.

El jugador del @ClubAmerica no logró q lo perdonaran.

Así pasó las últimas horas dentro de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/XkI5Wu3rTr — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 7, 2020

8 DE MARZO

En el Reclusorio Norte, se llevó a cabo la primera audiencia del futbolista del América, y la jueza Esperanza Medrano Ortíz determinó cambiar sus cargos por los de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto, debido a las 10 semanas de embarazo de su esposa Lucely.

La verdad nunca imaginé ver así a Renato Ibarra @ClubAmerica pic.twitter.com/9Wa9lbGL7D — HARTZ (C♥A) (@17TITULOSDELIGA) March 8, 2020

Ibarra fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para cumplir con seis días de prisión preventiva.

#RenatoIbarra Debido a la gravedad del delito por el cual es acusado (Tentativa de Feminicidio y Violencia Familiar), el jugador de @ClubAmerica será trasladado al Reclusorio Oriente donde permanecerá bajo prisión preventiva las siguientes 144 horas (6 días).@record_mexico — Víctor Díaz (@v_ddiaz) March 8, 2020

10 DE MARZO

La revista TVNotas publicó una entrevista con la esposa de Renato Ibarra, la cual fue realizada horas después de la agresión. En ella, Lucely Chalá relata cómo ocurrieron los hechos.

“Renato se está recuperando de su lesión y esa tarde se había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche. Para la noche ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor”.

“Renato les dijo a sus familiares: ‘¡Vengan, peguenles!’, entonces atacaron a mi hermana; la tenían en el piso, la golpearon. A mí me tenían contra una pared mientras a ella le pegaban. Yo estaba encorvada protegiendo a mi bebito. También estaba mi hijo presente viendo todo, y de eso Renato estaba consciente, mi niño gritaba: ‘No le peguen a mamá, déjenla’. Sentí mucho miedo y me encomendé a Dios…. ¡Él nos salvó!”

Después de que se dieron a conocer los detalles de la agresión de Renato Ibarra a su esposa, la directiva del América decidió separar a Ibarra del equipo, a pesar de tener contacto en Coapa hasta el 2023, y lo comunicó con el cuerpo técnico y los jugadores.

#AMÉRICA Los jugadores y cuerpo técnico ya fueron notificados de que Renato Ibarra no forma parte del equipo. Hoy en colaboración con @record_mexico 🤩 les cuento al respecto: pic.twitter.com/CQbWzag2Lq — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) March 10, 2020

12 DE MARZO

La revista TVNotas dio a conocer un video grabado por Lucely en el que se puede apreciar la agresión de Ibarra.

Tras la aparición del video, el América lanzó un nuevo comunicado de prensa en el que anunció la separación definitiva de Ibarra del plantel.

📝 Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

Por la tarde, se llevó a cabo la segunda audiencia del caso de Renato Ibarra y en un giro inesperado, Lucely Chalá se retractó de los cargos y el futbolista ecuatoriano salió en libertad.

SE RETRACTA la ESPOSA de @RenatoIbarraM DICE q el jugador NO LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE

Así la audiencia del futbolista del @ClubAmerica

Aunq su declaración en @FiscaliaCDMX está escrita a mano, hoy Lucely aseguró q NO RECUERDA HABER dicho q la agredió físicamente.

El caso se cae! pic.twitter.com/jnZZNsover — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

13 DE MARZO

FOX Sports dio a conocer que pese a estar separado de la institución, el América seguiría pagando el sueldo de Ibarra, todo esto con el fin de seguir cumpliendo su contrato y poder venderlo a otro equipo en el mercado de fichajes de verano.

💥 LA VERDAD EN EL TEMA DE RENATO IBARRA 💥#AgendaFOXSports América intentará colocar al ecuatoriano en el mercado de fichajes. OJO a la información que da @ruubenrod 👀 Las Águilas no rescindieron su contrato, sólo estará separado del plantel@MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/NFGP9dnY0P — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2020

27 DE MARZO

Renato Ibarra reapareció en redes sociales y la opinión pública lo criticó duramente tras la agresión a su esposa días atrás.

Deberían cancelar a ese golpeador de mujeres. — Sandra Apolinar (@sandiapolinar) March 27, 2020

30 DE MARZO

Miguel Herrera habló sobre Ibarra y dijo que no lo quería fuera del equipo y dejó abierta la posibilidad de su regreso, pese a que semanas atrás el América había declarado que estaba fuera del club: “La verdad es un gran jugador, nadie quiere que se vaya del América, es un jugador que nos estaba funcionando bastante bien y es muy bueno, pero esperaremos a la decisión que se tome por parte de la directiva y por supuesto el club”, comentó Herrera.

4 DE ABRIL

El América le anunció a Renato Ibarra que le buscarían otro equipo y el ecuatoriano le pidió a la institución que fuera un club cercano a la Ciudad de México, pues tiene que visitar el Reclusorio Oriente cada inicio de mes.

Debido a su situación legal, Renato Ibarra no podrá salir de la CDMX en 6 meses, por lo que el tendría que ser fichado (o en préstamo) por Pumas, Cruz Azul o Pachuca, equipos que mostraron interés por el jugador. 🦅 ¿En qué club te gustaría verlo?#LosMásGrandes 💛 pic.twitter.com/ekz1O0Qzeu — LosmasgrandesMX (@LosMasGrandesMX) April 5, 2020

16 DE ABRIL

Pese a las múltiples pruebas que existen, como el video grabado por Lucely Chalá, Renato Ibarra habló ante la prensa y declaró que nunca agredió a su ahora ex esposa, que todo fue un malentendido: “Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, comentó.

¡ROMPE EL SILENCIO! Renato Ibarra habló por primera vez, luego de ser detenido. 🗣https://t.co/vFGablG6qk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 16, 2020

13 DE MAYO

Rubén Rodríguez de Récord, da a conocer que el América nunca rescindió el contrato de Ibarra y que de no encontrarle acomodo en algún otro equipo, el ecuatoriano deberá quedarse en el América.

¿SE QUEDA?💥 De acuerdo con información de @ruubenrod, colaborador de RÉCORD, América ha replanteado su postura sobre Renato Ibarra, y pretenden tener al futbolista jugando de nuevo con las Águilas en caso de no llegar una oferta conveniente. 🔴https://t.co/F9iHGYf9S8 pic.twitter.com/evzpJqEznQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 13, 2020

23 DE MAYO

Después de darse a conocer la cancelación del Clausura 2020, Renato Ibarra regresó a Coapa para hacerse las pruebas de COVID-19. De acuerdo a información de FOX Sports, el ecuatoriano lleva varias semanas entrenando desde casa, listo para integrarse de nuevo al equipo.

🚨REGRESÓ A COAPA 🚨 Renato Ibarra estuvo en las instalaciones del América para hacer sus pruebas de Covid19 😱😱. #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/GnLVprFbK4 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 23, 2020

El regreso de Ibarra fue duramente criticado por los aficionados azulcremas y periodistas.

Las noticias sobre Renato Ibarra son terribles… No importa el perdón, el América va a permitir que un GOLPEADOR siga jugando en la Liga Mx. Que no se olvide esta foto. pic.twitter.com/1A7uaNRo36 — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) May 23, 2020

25 DE MAYO

Miguel Herrera habló sobre el regreso de Ibarra al club y dejó claro que se trató de una cuestión económica, para que el América no perdiera la inversión: “Es jugador del club. La gente tiene que entender que nosotros no le pedimos decir a Renato ‘No puedes entrenar, no entres a las instalaciones’ porque automáticamente se vuelve un agente libre y entonces el América pierde una gran inversión en ese jugador. Renato tiene un contrato, lo acaba de firmar, creo que todavía tiene dos años más, también no podemos decirle al club ‘Hey olvídense de eso’ él tiene que atender al jugador y después si deciden que no va a jugar en el América, porque eso puede pasar, se venderá o se irá a otro equipo pero como negocio del América tampoco podemos decirle al club que lo tire a la calle”.

Inaceptable que el América aún conserve lazos con un golpeador de mujeres (Renato Ibarra) solo por intereses económicos. Perdóname, Miguel Herrera, pero la educación y los valores del club y de la empresa van más allá de eso… ¿Qué mensaje están enviando? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 25, 2020

28 DE MAYO

Miguel Herrera volvió a defender a Renato Ibarra y declaró que aunque el ecuatoriano cometió un error grave no se le pueden cerrar las puertas: “Es un jugador del Club América, si entra en planes o no la directiva decidirá, y yo como técnico tomaré la respuesta que me indique la directiva, no estoy peleado con lo que me digan ellos. Renato tiene que presentarse en el club. Hay mucha gente que nos critica, pero es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas“.

#Declaración 🗣| “Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas": Miguel Herrera. En entrevista para 'Pressport', el DT del #América 🦅 habló sobre la permanencia o salida de Renato Ibarra de las Águilas. ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/HCWOK4BEt5 — Jugada Prefabricada (@JPrefabricada) May 28, 2020

Tras repasar el caso de Renato Ibarra, es difícil creer que el América haya aprobado su regreso, pues tenerlo de nuevo en el equipo es una clara señal de que los de Coapa prefieren anteponer las finanzas a solidarizarse con uno de los grandes problemas de México como lo es la violencia de género. Seguiremos al pendiente sobre la nueva información que se genere en torno a Ibarra.