Paty Navidad asegura que, tras el sismo, viene algo peor para México

View this post on Instagram

TODAS LAS PERSONAS SON TAN HERMOSAS COMO EL AMANECER Y LAS PUESTAS DEL SOL, SI SE LES PERMITE QUE LO SEAN … TRATEMOS DE SER EL MEJOR ESPEJO PARA MUCHOS REFLEJOS QUE SE VERÁN A SI MISMOS A TRAVÉS DE NOSOTROS Y LOGREMOS UNA BELLA PROYECCIÓN EN LOS DEMÁS DESDE LA ESENCIA DE NUESTRO SER INTERIOR ESPIRITUAL. TODOS SOMOS UNO!! ❤️🙏🏻 BENDECIDA TARDE.🌹