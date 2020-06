Frida Sofía luce sus curvas posando frente al espejo desde el gimnasio

View this post on Instagram

Amores 🤍 Les comparto mis tips de belleza , cuidado , alimentación y Fitness en esta página . Dia a día me regalan su cariño y confianza, y les estoy muy agradecida por todo 🤍🙏 Cuídate para encontrar tu mejor versión y sentirte plena y feliz contigo mismo . Has tus rutinas diarias , no para bajar de peso, sino por un estilo de vida . No para los demás , sino para ti 🤍. No para entrar en un vestido 👗, sino para sentirte bien desnuda. No para verte mejor , sino para sentirte mejor . No para un concurso de belleza, sino para la competencia que has creado contigo misma por ser una mejor versión tuya . Belleza , Salud y bienestar, el equilibrio perfecto 🤍🌸