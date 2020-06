Imparables desde que volvió la Premier League: Raúl Jiménez generó el gol del triunfo del Wolverhampton sobre el Aston Villa

Este sábado, en la jornada 32 de la Premier League, el Lobo Mexicano colaboró para conseguir el tercer triunfo en fila de su equipo, esta vez por 0-1 sobre el Aston Villa.

Raúl Jiménez no consiguió anotar y se mantuvo en 15 goles en su cuenta de goleo individual, pero sí participó en el tanto, ya que él comenzó la jugada con un pase desde a profundidad desde la banda izquierda, el cual tocó Jonny Castro Otto en los linderos del área para Leander Dendoncker, quien finiquitó la jugada y le dio la victoria a los Wolves por la mínima diferencia de visita en el Villa Park.

El duelo comenzó ríspido, con balones muy disputados y muchas faltas en medio campo, pero rumbo al final de la primera parte las cosas mejoraron para los londinenses y consiguieron presionar al rival, aunque fallaron de frente al marco.

En los últimos 15 minutos de esa mitad, Raúl Jiménez tuvo dos remates que pasaron muy cerca de la meta, pero el artillero ahogó el grito en ambas ocasiones.

Para el segundo tiempo, las cosas iniciaron igual que en el primero, con una falta tras otra y sin demasiadas emociones, hasta que al minuto 62, en una gran jugada de equipo, los Lobos consiguieron el tanto que les daría la victoria.

El resto del partido lo manejó bien el conjunto de Nuno Espirito Santo, que aguantó la poca presión que recibió del rival después del gol y revirtió los papeles para cerrar siendo peligrosos a la ofensiva. El Wolverhampton estuvo más cerca de ampliar la ventaja que el Aston Villa de empatar.

Raúl Jiménez fue sustituido por Pedro Neto al minuto 85, cuando el partido estaba controlado.

