¿Cuáles son las probabilidades que tiene Raúl Jiménez de ganar el título de goleo en Inglaterra? Analizamos a sus rivales

Raúl Jiménez marcó su gol número 15 en la jornada más reciente de la Premier League, con ello se colocó a 4 tantos del líder de goleo individual, Jamie Vardy; y pese a que hay 5 jugadores encima de él, tiene posibilidades reales de llevarse este título, aquí te explicamos.

RAÚL JIMÉNEZ – 15 GOLES

El mexicano está pasando por su mejor momento, nadie dudaría que lograría marcar los 4 tantos que lo separan del líder, ha anotado en 4 de los últimos 5 partidos de la Premier League. Hoy le quedan 7 duelos y a este ritmo no sería difícil que marcara 5 o 6 goles más; sin embargo, tomando en cuenta que sus rivales en este rubro también seguirían marcando, lo que realmente necesitaría son partidos con más de un tanto, un hat-trick o dos partidos con doblete no le caerían nada mal y lo meterían de lleno a la pelea.

DANNY INGS – 16 GOLES

El exjugador del Liverpool, quien ahora milita con el Southampton está teniendo una gran temporada, por ahora suma 16 tantos, uno más que el mexicano, sólo que ha venido de más a menos, ya que sólo ha marcado en uno de sus últimos 5 partidos y su equipo se ha ido en blanco dos veces en sus tres encuentros más recientes.

SERGIO AGÜERO – 16 GOLES

El “Kun” está fuera de esta competencia y del torneo por una cirugía a la que fue sometido hace unos días y que no le permitirá tener actividad futbolística en varios meses.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG – 17 GOLES

Al delantero del Arsenal aún le quedan 8 duelos, pero él no pasa por un buen momento, desde que regresó la Premier League tras el parón por la pandemia no ha marcado, de hecho suma 5 partidos al hilo sin anotar en el torneo.

MOHAMED SALAH – 17 GOLES

El artillero del Liverpool es un peligro constante para las defensivas rivales, y para Raúl Jiménez en este caso, ya que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier partido. Marcó en uno de los dos partidos que ha jugado desde el regreso del fútbol en Inglaterra. Ayer su equipo se coronó en la liga, pero no por ello cejará en su empeño por ganar el título de goleo individual, al contrario, llegará motivado para sus últimos 7 partidos. Los Reds ya fueron eliminados de la Champions League, por lo que tampoco será opción mandarlo a la banca para “cuidarlo”.

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020