Los signos del Zodiaco que jamás deberían vivir juntos

Compartir un hogar no sería buena idea para estas 6 parejas de signos zodiacales

Vivir bajo el mismo techo es una decisión que las parejas no deberían tomar a la ligera ya que, según la astrología, hay quienes no se soportarán y terminarán mal. No es que falte amor, pero la combinación de dos personalidades muy fuertes podría ser una bomba de tiempo que explotará con solo una chispa.

Si tu relación forma parte de estas 6 parejas zodiacales presta atención a las siguientes señales antes dar el siguiente paso para evitar que sus rasgos astrológicos terminen por alejarlos.

Cáncer y Libra

Cuando Cáncer decide compartir techo con su pareja hará del hogar su sitio favorito. Libra lo agradecerá, pero al ser un signo sociable, no estará todo el tiempo en casa y eso lo verá con malos ojos Cáncer.

Géminis y Virgo

La poca paciencia es la chispa que provocará el estallido de esta combinación de personalidades. Por un lado, Géminis es inestable, indeciso y le encanta compartir todo lo que piensa, mientras que Virgo es práctico y poco tolerante. Por esta razón es más probable que sea Virgo quien no se sienta cómodo compartiendo techo.

Leo y Escorpión

Son dos signos de personalidades pasionales y lo que podría ocasionar el desequilibrio bajo el mismo techo es su incapacidad para ser flexibles. Leo desea que su pareja alimente su ego, algo que no estará dispuesto a hacer Escorpión por más que se lo pida. Ambos son firmes en sus decisiones y para que su sociedad funcione deberán ceder un poco.

Capricornio y Aries

Los une su ambición y lo que podría separarlos es su método para conseguir sus objetivos. Capricornio trabaja, planea y toma su tiempo para realizar una estrategia que le garantice el éxito; Aries es todo lo contrario: impulsivo y toma las decisiones al momento. Estas actitudes contrastantes podrían ser causa de interminables discusiones.

Sagitario y Tauro

En una relación, Tauro suele ser algo posesivo y no lo muestra al principio. Sagitario es un alma libre que no le gusta sentirse atado y cuando descubra que su pareja Tauro desea tenerlo siempre a su lado, pensará que es momento de irse, aunque es poco probable que encuentre el cariño que encontró con él.

Piscis y Cáncer

Son dos signos de agua que tienen química natural, pero igual de fantasiosos. Si deciden vivir juntos, tarde o temprano la realidad tocará a su puerta y si no son lo suficientemente fuertes para enfrentarla, podrían abandonarse uno al otro.

