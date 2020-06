Ya hay juego inaugural en Ligas Mayores: Yankees visitarán a los campeones Nationals el 23 de julio

Los trabajos para el arranque de la temporada 2020 en las Ligas Mayores siguen en marcha a pesar del creciente número de casos de COVID-19 en varias entidades de los Estados Unidos y el juego inaugural se proyecta para un duelo de pitcheo al más alto nivel con la visita de los Yankees de Nueva York a los actuales campeones Nationals de Washington el próximo 23 de julio.

Dicho compromiso enfrentaría en el centro del diamante a Gerrit Cole, quien haría su debut oficial con los Yankees, luego de su jugoso contrato de $324 millones de dólares por nueve temporadas, teniendo como rival de montículo al tres veces ganador del trofeo Cy Young, Max Scherzer.

ICYMI https://t.co/LonPJtQrOd… with @AndrewMarchand news story: there is a long way from here to there, but right now plan is #Yankees in nation’s capital vs. defending champ #Nationals to open season July 23.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) June 28, 2020