¿Dónde está Vanessa Guillén? Todo lo que se sabe hasta ahora del caso de la soldado hispana desaparecida

Por Francesco Rodella

¿Dónde está Vanessa Guillén? Los interrogativos sobre la desaparición de la joven soldado latina, desaparecida desde el pasado 22 de abril de la base de Fort Hood, Texas, todavía son múltiples. La búsqueda sigue.

El Ejército, que indicó ser la institución que lidera la investigación para conocer su paradero, aseguró este sábado que hace “todo lo posible” para encontrarla. También intentó responder algunas preguntas al respecto, tras haber recibido críticas de la familia de la soldado y de organizaciones civiles por supuestamente actuar tarde ante este caso.

Después de que la familia de Guillén asegurara que esta joven de 20 años dijo haber sufrido acoso sexual antes de desaparecer, decenas de mujeres exmilitares han denunciado mientras tanto situaciones de abuso de ese tipo de las que presuntamente fueron víctimas cuando estaban en las Fuerzas Armadas.

A principios de esta semana, la congresista Sylvia García, la familia de Guillén y la abogada de esta última se reunieron con investigadores criminales que siguen este caso. Tras la reunión, dijeron que estos creían que hay un móvil criminal relacionado con su desaparición.

Estas son algunos de los elementos que aportó el Ejército en su web para aclarar preguntas frecuentes sobre el caso de Vanessa Guillén:

“Entendemos perfectamente la frustración que sienten la familia, los amigos y los compañeros de Vanessa”, agrega el comunicado del Ejército, antes de prometer que la investigación sobre su caso “no parará” hasta que se encuentre.

Alentadas por el caso de esta joven, decenas de exmilitares han denunciado en los últimos días haber sufrido situaciones parecidas a las que su familia denuncia.

Yarimar Lewis, quien se alistó en el Ejército a los 19 años y también estuvo en la base de Fort Hood, Texas, afirmó a Noticias Telemundo que varios sargentos le hicieron comentarios inapropiados. Uno de ellos, dijo, le enseñó “fotos de su pene”.

“Cuando veo a Vanessa Guillén me veo a mí hace 19 años”, dijo. “Era nueva y tímida, y pues no me atrevía a decir nada”, agregó. Otras mujeres que estuvieron en varios cuarteles denunciaron episodios de acoso de forma anónima por miedo a que les pase algo si dan la cara.

En redes sociales, varias se sumaron a las denuncias utilizando el hashtag #IamVanessaGuillen (yo soy Vanessa Guillén, en inglés).

La organización Texas EquuSearch, que busca a personas desaparecidas en ese estado, entre ellas a Vanessa Guillén, realizó este sábado un nuevo intento de encontrarla, según la afiliada local de NBC (nuestra cadena hermana) KCEN.

Treinta voluntarios estuvieron trabajando en un área del condado de Coryell desde las 8 a.m, hora local. Tim Miller, director y fundador de Texas EquuSearch, dijo que conocieron una pista que los empujó a actuar allí. El jueves, la organización suspendió temporalmente la búsqueda de Guillén al faltarle pistas para dar con su paradero.

#Houston, I am asking you to help us #FindVanessa.

Vanessa Guillen is a 20-year-old @USArmy Pfc. who disappeared from #FortHood on April 22, 2020.

If anyone has information please call the @TxDPS at 512-424-5074.

Let’s continue to keep in our thoughts and prayers her family. pic.twitter.com/0ZBHvku49J

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) June 17, 2020