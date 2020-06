Entre lágrimas, Erika Zaba revela que tuvo un aborto de gemelos antes de dar a luz a su pequeño Emiliano

La cantante confesó lo difícil que fue perder a sus dos hijos

Cada vez que publica una fotografía o video de su hijo, Erika Zaba se muestra totalmente feliz de su etapa como mamá; sin embargo, confesó que tenerlo no fue nada sencillo, pues el proceso de quedar embarazada fue muy tardado y en el intermedio tuvo un aborto que la dejó sumamente destrozada a nivel emocional.

La integrante de OV7 se atrevió a hablar del tema en su canal de Youtube debido a que sabe que no es la única mujer que ha pasado por una fertilización in vitro y quiere ser un vehículo de ayuda para aquellas que tienen factores en contra, como la edad, para poder cumplir un sueño de convertirse en madres en un momento dado.

“No había querido contarlo porque es algo que se quedó en mi casa, con mi pareja, fue un procedimiento doloroso y de mucha incertidumbre. Lo más difícil que vivimos fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro y al principio todo se veía bien y al mes, cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, pues ya no se escuchaba ninguno”, contó Érika con lágrimas en los ojos.

Para finalizar, la cantante señaló que le hubiera gustado tener toda la información que le dieron antes de su procedimiento en un momento adecuado para asegurarse de que todo saliera bien en el primer intento, aunque aseguró que a pesar de las dificultades no se arrepiente de nada, pues hoy goza al máximo a su pequeño Emiliano de 8 meses.