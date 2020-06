¿Por qué la carta del sol es una de las más maravillosas del tarot?

Conoce el significado de una de las cartas más positivas de los Arcanos Mayores

¿Te persigue la carta del sol? Sonríe porque es una de las cartas más maravillosas del tarot. Es como una luz a final del túnel que ilumina la oscuridad que pudiese estar presente en tu camino, una señal de que comenzará a disiparse lo que te consume en la vida.

La carta del sol forma parte de los 22 Arcanos Mayores del tarot y lleva en lo más alto al número 19 que, de acuerdo con la numerología, se reduce al ‘1’ (1+9=10, 1+0=1) cifra que simboliza unidad, el inicio, nuevos proyectos, cosas positivas y abundancia en general. Naturalmente está regida por el astro rey y el elemento fuego; además, se le asocia con el signo zodiacal Géminis y con el invierno.

Generalmente está representada por un gigantesco sol en la parte superior que ilumina a un niño desnudo montado en un caballo blanco mientras sostiene una bandera naranja. Atrás se aprecia un muro del que sobresalen girasoles. Como puedes imaginar, la carta está cargada de mucho simbolismo y todo hace referencia a cosas positivas.

El sol significa en sí mismo el optimismo, la satisfacción, el amanecer que sigue a la noche más oscura, la fuente de la vida misma, según explica el Tarot de Tiziana.

El niño es la alegría, la felicidad de nuestro espíritu, la armonía y la inocencia; el que esté desnudo representa que no hay nada que ocultar, es decir, la pureza misma. El caballo es símbolo de fuerza y el que no lleve una silla de montar y está dominado sin el uso de las manos, significa control entre consciente y subconsciente.

La bandera significa la buena vibración que emiten los rayos del sol; mientras que los girasoles en el fondo simbolizan la fecundidad del espíritu bajo el alimento del astro rey. El hecho de que sean cuatro es porque cada uno representa a los cuatro palos de los Arcanos Mayores, así como a los cuatro elementos.

¿Qué significa en una lectura de tarot?

Como mencionamos arriba, el sol es una de las cartas más positivas del mazo y es señal de buenos augurios. Representa diversión, calor, actitud, éxito, emoción, positividad, vitalidad, pureza, unión, tranquilidad y felicidad.

Eres muy afortunado si te sale esta carta ya que lo único que puedes esperar son buenos augurios, las preocupaciones son cosa del pasado, si no tienes claro el camino significa que ahora tendrás una luz que te indique por dónde ir, no estarás solo/a, además representa uniones (una boda por ejemplo), éxito asegurado, perdón, crecimiento espiritual, calidez emocional y un sinfín de maravillas.

En el amor representa bienestar y felicidad; en el trabajo momento ideal para todo; en el dinero que pronto llegará, habrá suerte y la economía personal crecerá; y en la salud un momento inmejorable.

Y si sale en posición invertida…

Sí pierde parte de su encanto, pero no tienes de qué preocuparte pues es indicativo de que las cosas no fluirán tan rápido como lo esperabas. Significa que puede haber falta de liquidez, depresión, ausencia del éxito y no es momento favorable para ti, sin embargo, no deja de transmitir la energía positiva del sol.

Es como una señal de advertencia de que debemos revisar nuestras relaciones afectivas, tener claridad en el trabajo, ser prudente en cuestiones financieras y cuidar nuestra salud para tener mayor vitalidad.

Así que considérate afortunado si te sale el sol en tu próxima lectura de tarot porque el éxito está más cerca de lo que te podrías imaginar.

