Dispara a su novia tras una discusión por una posible infidelidad

Un hombre enfrenta un cargo de intento de asesinato después de dispararle al auto de su novia mientras visitaban a un amigo en Sunrise, según confirmaron las autoridades el lunes.

El oficial de policía de Sunrise, Justin Yarborough, dijo que el sospechoso, Dequann Irvin, de 25 años, se entregó a las autoridades después de obtener una orden de arresto.

SUNRISE SHOOTING: A man is facing an attempted murder charge after he shot at his girlfriend’s car while they were visiting a friend in Sunrise, authorities confirmed. https://t.co/VHVVAy8CNh

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 30, 2020