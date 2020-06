El condado de Broward en Florida podría cambiar el nombre por su connotación racista

Una petición para cambiar el nombre del condado de Broward está ganando firmas a medida que los residentes aprenden más sobre su homónimo.

El lunes por la tarde, la petición Change.org del grupo “Renombra al condado de Broward” tenía más de 500 firmas. El objetivo es obtener 1,000.

El condado de Broward lleva el nombre del exgobernador de Florida, Napoleón Bonaparte Broward, que prestó servicios desde 1905 hasta 1908. Es recordado por drenar y desarrollar los campos de los Everglades.

Con toda la polémica del racismo en todo el país, varios firmantes citaron al gobernador Broward como un segregacionista racista declarado.

Esa fue la misma razón por la cual en 2017 los líderes locales removieron un monumento suyo dentro del Palacio de Justicia del Condado de Broward. La eliminación fue casi al mismo tiempo que Hollywood renombró tres calles que llevan el nombre de los generales confederados.

El alcalde del condado de Broward, Dale Holness, dijo que cambiar el nombre del condado de Broward al condado de Fort Lauderdale se ha considerado anteriormente con fines comerciales. También dijo que el impulso nacional para dejar de conmemorar a las figuras históricas que abogaron por la esclavitud podría ser un motivo mejor.

