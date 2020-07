Whatsapp oficializa la llegada de Stickers animados y QR para añadir contactos

Como ya les habíamos anticipado, por fín WhatsApp anunció este miércoles que en las próximas semanas implementará nuevas funciones para sus millones de usuarios, entre ellas los stickers animados y el usar códigos QR para añadir contactos o mejoras en las videollamadas grupales.

Los stickers constituyen una de las herramientas de comunicación más populares entre los usuarios de WhatsApp y, según explica la aplicación en su blog, se están lanzando nuevos paquetes de estos elementos animados que son “aún más divertidos y expresivos”.

En cuanto a los códigos QR, WhatsApp señala que pronto, cuando un usuario conozca a alguien, podrá escanear su código QR para añadirlo a sus contactos. Con esta opción ya no será necesario ingresar cada número teléfono manualmente.

También habrá cambios para WhatsApp Web y Escritorio, que permitirán el modo oscuro.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS – and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 1, 2020