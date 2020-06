Ya puedes tener y usar los stickers animados para WhatsApp, checa cómo

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp prepara una nueva función para que los usuarios puedan usar stickers animados y algunos ya pueden probar esta nueva modalidad.

No todos los usuarios pueden hacer uso de esta función, sino que únicamente podrán hacerlo los que tengan las versiones beta de WhatsApp tanto en Android, como en iOS.

Animated stickers in WhatsApp won't loop. When the animation terminates, WhatsApp animates stickers again only if you scroll up/down the chat.

Should WhatsApp introduce an option to choose to have infinite animations for animated stickers?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 25, 2020