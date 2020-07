¿Despiertas en la madrugada? Conoce qué significa y su relación con las emociones

Cada horario tiene una interpretación diferente y está estrechamente relacionada con tus emociones

¿Despiertas en la madrugada sin razón aparente? Si tu sueño se ve interrumpido en un horario específico de la noche tiene un significado muy relacionado con tus emociones. De acuerdo con la medicina tradicional china, algunos detalles de nuestro estado físico y mental se reflejan en el ciclo del sueño, de tal manera que no es lo mismo abrir los ojos a la 1:00 am que a las 5:00 am.

Claro que siempre hay excepciones. Si eres de una persona madrugadora no es extraño para ti despertar a las 5:00 am, o si acostumbras beber agua antes de ir a la cama evidentemente te levantarás a mitad de la noche, todo depende de nuestras actividades y costumbres.

Además, existen estudios que han descubierto un fenómeno llamado “sueño segmentado”, el cual, se refiere a que dormimos por ciclos de cuatro horas, despertamos por una o dos y luego dormimos otras cuatro. Es un reloj biológico que hemos ignorado, según refiere el sitio Bioguia.

Volviendo al punto, la hora a la que te despiertas súbitamente en la madrugada podría darte un mensaje de alerta que debieras tomar en cuenta.

No conciliar el sueño entre las 9:00 pm y las 11:00 pm. Es muy difícil que una persona se acueste en ese horario, pero si alguna vez lo intentas y no puedes significa que tu estrés está a todo lo que da. Una solución es practicar algunos ejercicios de respiración o meditar.

Despertar entre las 11:00 pm y la 1:00 am. Tu cuerpo te está mandando señales de una posible decepción emocional. Esto quiere decir que, por ejemplo, sientes culpa por algo que hiciste. La manera de disiparlo es aprender a perdonarte a ti mismo y aceptarte tal cual eres.

Despertar entre la 1:00 am y las 3:00 am. De acuerdo con la filosofía oriental, se debe a que tenemos ira acumulada en nuestro interior; es decir, tenemos exceso de energía en el Yang. En este caso se recomienda tomar un vaso con agua muy fría y meditar unos minutos.

Despertar entre las 3:00 am y las 5:00 am. Se cree que algo o alguien se trata de comunicar contigo para guiarte por un propósito muy grande. La recomendación es orar y respirar para volver a conciliar el sueño.

Despertar entre las 5:00 am y 7:00 am. Si no eres una persona madrugadora y despiertas en esta franja horaria se debe a que tendrías bloqueos emocionales. Tu energía se encuentra acumulada y necesita liberarse. Si deseas conciliar el sueño estira los músculos o ve al baño, de lo contrario, puedes hacer yoga, meditar o alguna actividad física.

Es muy importante destacar que despertar en la madrugada por alguna sintomatología o sensación de malestar puede estar relacionado con problemas médicos así que la recomendación siempre será consultar con un doctor.

Te puede interesar: ¿Por qué a las 3:33 se le conoce como la hora del diablo?