$500 dólares pagarán aquellos que desafíen el mandato del tapabocas en en Santa Monica

Las autoridades locales de ciudad de Santa Monica, California han decidido emitir multas a las personas que no usen tapabocas cuando están en público rodeados de otras personas.

Las multas para los ciudadanos podría ser de hasta $500 dólares si es una conducta repetitiva. Las autoridades emitirían una primera multa de $100, una segunda de $250 y de la tercera en adelante, $500 dólares.

📣NEWS: Santa Monica Strengthens Face Covering Requirement and Allows for Citations and Refusal of Service with 20th Supplement.

Read more: https://t.co/33YjUOqkrj pic.twitter.com/Q1mYn3K21d

— City of Santa Monica (@santamonicacity) July 2, 2020