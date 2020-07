Toque de queda en todo el condado de Miami-Dade a partir de las 10 de la noche

El alcalde también obliga al uso de mascarillas en cualquier espacio público

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció que impondrá un toque de queda en todo el condado a partir del viernes.

El toque de queda será diario a partir de las 10pm y hasta las 6am y estará vigente hasta nuevo aviso. Los trabajadores esenciales, incluidos los empleados de servicios de entrega de alimentos, los sanitarios, personal de emergencia y los periodistas, están exentos.

Te puede interesar: Miami cerrará sus playas para el 4 de Julio por el coronavirus

I’m taking additional measures to control the spread of COVID-19, imposing a nightly curfew from 10 p.m. to 6 a.m. until further notice for all of Miami-Dade County. We're also rolling back the opening of entertainment venues effective July 3rd. (1/2) https://t.co/rfPI2vQBRh — Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) July 2, 2020

Justo antes de que el fin de semana del 4 de julio esté en pleno apogeo, Giménez dijo: “El toque de queda está destinado a evitar que las personas salgan y salgan con amigos en grupos, lo que ha demostrado que está propagando el virus rápidamente”.

El alcalde también firmó una orden el jueves que revertirá la reapertura de las instalaciones de entretenimiento, incluidos los casinos, las boleras, los cines, las salas de juego y los clubes de striptease. Muchos de los casinos abrieron el 10 de junio.

BREAKING: Miami-Dade County is implementing a 10 pm curfew and rolling back the reopening of entertainment venues, @MayorGimenez announces. https://t.co/vZX9TLVbIP pic.twitter.com/E05pB6zLt2 — Aaron Leibowitz (@aaron_leib) July 2, 2020

Los casinos tribales están exentos de la jurisdicción del condado, por lo que sus responsables tienen la opción de decidir si permanecerán abiertos.

Te puede interesar: Cuatro empleados del Zoo de Miami dan positivo en la prueba de coronavirus

Los mandatos para cubrirse la cara fueron el tema principal. En una conferencia de prensa en Liberty City, el alcalde dijo que usar máscara no era una opción en el condado y es la clave para evitar otro cierre.

Florida's Miami-Dade County imposes nightly curfew to try and slow the rising number of COVID-19 cases in the region. The announcement comes the same day that health officials reported more than 10,000 new cases statewide. https://t.co/JZG9EYi8Ik — Breaking News (@BreakingNews) July 3, 2020

“Usar una mascarilla es, en realidad, un gesto de respeto, el respeto que tengo por ti y que tú tienes por mí”, señaló.