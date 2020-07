Gabriel Soto, muy enamorado, pero descarta boda e hijos con Irina Baeva

Parece que el actor está decidido en no volverse a casar

Gabriel Soto conversó con Alejandra Espinoza en El break de las 7. Y aunque el actor mexicano está muy enamorado y feliz con su novia la actriz rusa, Irina Baeva, éste no piensa en casarse ni en tener más hijos.

“No hay que decir de este agua no beber, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro”, dijo el ex esposo de Geraldine Bazán.

Y es que parece que en el tema de la paternidad Gabriel Soto está feliz con las hijas que tiene quienes son, para él, sus princesas. “Si se llegase a dar la situación me echaría uno más, ya más de uno no, ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas, si la vida me pone enfrente tener uno más a lo mejor me la echo“, según expuso el portal de la revista People en español.