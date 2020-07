Los Ángeles sigue sumando casos de coronavirus y pasa los 115,000 casos

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles confirmó 1,584 casos nuevos de coronavirus este lunes, llevando el total del condado a 116,570 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

El condado de Los Ángeles sigue siendo el más afectado por la enfermedad en California y acumula 3,534 muertes de las 6,337 víctimas fatales en el estado.

Las autoridades sanitarias de Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles informaron que casi el 50% de los nuevos casos se dan entre personas de 18 a 40 años de edad.

Este mismo grupo de personas, de entre 18 a 40 años, pasó de tener un 10% de hospitalizaciones en abril, a 25% en el mes de julio.

Actualmente hay 1,921 personas en los centros de atención médica del condado.

It’s on all of us to prevent the spread of #COVID19. Do your part: wear a face covering and keep 6 feet from those outside your household pic.twitter.com/7696RqSD9v

— Los Angeles County (@CountyofLA) July 6, 2020