Planean plantar 90,000 árboles gratuitos en Los Ángeles, familias y comerciantes pueden solicitar uno

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, fijo la plantación de 90,000 árboles para el año 2021 como parte de los objetivos del Green New Deal, el programa consiste en plantar árboles en la vía pública para los residentes y dueños de negocios de L.A.

Los árboles se plantarán en la vía pública entre la acera y la calle en el frente de las casas o negocios. City Plants, una organización sin fines de lucro dedicada a aumentar la cantidad de árboles en Los Ángeles, se ha asociado con la oficina del alcalde, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), LA Sanitation & Environment (LASAN) y StreetsLA para ofrecer el programa de árboles gratuitos en la vía pública.

Today we announced winning new resources for our #CityForestOfficer , @BSSLosAngeles , @CityPlants & more @LACity partners to use for @MayorOfLA 's vision of an #equitable urban forest, taking us closer to achieving #GreenNewDealLA #climatechange goals. https://t.co/sjihBUx7zA ] pic.twitter.com/oS7TavtP9w

Los interesados en obtener árboles deben llenar registrarse en línea para obtenerlos. Tras completar un formulario, City Plants visitará el lugar para verificar si hay espacios apropiados para plantar árboles y determinar qué tipo o especie de árbol es el mejor para esa locación.

Las comunidades interesadas en plantar árboles a lo largo de toda una calle también pueden solicitarlo y planearlo con las autoridades.

The city of Los Angeles partners with local nonprofits to plant trees on sidewalks and parkways. If you request one, LA will select the tree that’s best for your street and plant it for free. Get details on some common concerns & fixes in your neighborhood https://t.co/XjmSWWKBPF

