Patrick Mahomes firma histórico contrato con los Chiefs por 10 años y $450 millones de dólares

Aun y con la incertidumbre que se ha apoderado de la industria deportiva en el mundo, este lunes los Chiefs de Kansas City en la NFL sorprendieron con la noticia de un acuerdo sin precedentes en los Estados Unidos al firmar una extensión de contrato con Patrick Mahomes por 10 años y $450 millones de dólares.

Con dicho convenio, Mahomes, quien el pasado mes de febrero le regresó a la franquicia su primer título de Super Bowl en 50 años, se convertirá en el deportista mejor pagado en en la historia de las ligas deportivas estadounidenses con un sueldo promedio anual de $45 millones.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020