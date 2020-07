43 hospitales de Florida se han quedado sin camas de UCI ante el incremento de casos de coronavirus

La situación empeora en Florida ha medida que pasan las horas. Según un reporte de la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA), 43 hospitales en 21 condados ya han alcanzado su capacidad y no tendrían ni una cama disponible en las unidades de cuidados intensivos.

Forty-three hospital ICUs in 21 Florida counties have hit capacity and show zero beds available, according to the latest data. Follow live updates: https://t.co/HzZ2rZU78J pic.twitter.com/rlUgMgc35J

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 7, 2020