Muere una mujer de Miami con coronavirus tras ser rechazada en dos hospitales

Entre el día en que le diagnosticaron coronavirus a Hortencia Laurens y el día que murió, pasaron muy pocos días. Su familia ha denunciado que los médicos en dos hospitales rechazaron a la señora de 70 años antes de que muriera el lunes en el condado de Broward, al norte de Miami.

Diego Fereira, su nieto, está convencido de que se podría haber hecho más para salvarla cuando ingresó el jueves en el Hospital Memorial Pembroke. Él y otros seres queridos pensaron que ella estaría a salvo esa noche, pero un médico le dio el alta aproximadamente a las 4 de la mañana.

“My grandmother could have been one of those people who walked out of the hospital, without an issue, feeling better,” Fereira said. “But she was just kind of sent home, you know just pushed to the side.” https://t.co/hRdLKS2QL4

