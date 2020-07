Ordenan cerrar de nuevo restaurantes y gimnasios en Miami ante el aumento de casos de coronavirus

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció el cierre de restaurantes y gimnasios tras el incremento de casos positivos de los últimos días. La mayor parte de los contagios se están dando en esta zona del estado y los funcionarios de salud advierten que lo peor podría estar por llegar, especialmente si se colapsan los hospitales.

“Estoy firmando una orden para cerrar los restaurantes, los salones de banquetes y fiestas, gimnasios y centros de fitness”, decía el comunicado de Giménez que aclaraba que los restaurantes podrán seguir operando pero solamente para ofrecer servicio de recogida y a domicilio.

With the percentage of COVID-19 positive cases growing and an uptick in hospitalizations in Miami-Dade County, I'm continuing to roll back business openings. This will affect restaurants (except for takeout & delivery service), gyms and more: https://t.co/6fcqiYn1Qw @MiamiDadeEM

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) July 6, 2020