El Seaquarium de Miami vuelve a cerrar sus puertas por el peligroso aumento de los contagios de coronavirus

Los responsables del Seaquarium de Miami han decidido volver a cerrar sus puertas de forma temporal después del incremento de contagios de COVID-19 que se está registrando en Florida.

Según informaron a través de un comunicado, el Miami Seaquarium cerrará nuevamente a partir de hoy después de 9 días abiertos. Las instalaciones volvieron a aceptar al público el pasado 20 de junio después de casi 3 meses sin operaciones a raíz de la pandemia y del estado de emergencia que vivía el país.

