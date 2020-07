Los trabajos esenciales están en manos de los inmigrantes en San Diego

Más de un tercio de los empleados latinos están en la primera línea en la lucha contra la pandemia; pero muchos de ellos viven en Tijuana porque su sueldo no es suficiente para vivir en el condado donde laboran.

Paulina Macías cruza la frontera desde Tijuana para ir a trabajar todos los días a San Diego como empleada esencial durante la pandemia.

Es enfermera de veterinaria titulada. Su trabajo es considerado esencial y en lo que va de la contingencia ha tenido un turno regular qué desempeñar pero sin ningún privilegio.

“No cruzo más rápido la frontera por ser esencial. Solo gano el mínimo, por eso tengo que vivir en Tijuana con mis padres. Tampoco como trabajadora esencial gano bonos o beneficios”, platicó la joven.

“Una amiga enfermera me dice que si ahora estuviéramos desempleadas, nos iría mejor económicamente, porque de alguna manera ganan más quienes no están trabajando. Pero me pongo a pensar que en la veterinaria me necesitan, las mascotitas me necesitan”, comentó.

“A mí me parece que eso es algo en lo que los inmigrantes somos un poco diferentes, en el sentido de responsabilidad”, opinó la enfermera.

Paulina es una de 344,000 inmigrantes en San Diego, una comunidad que asume en buena parte los trabajos esenciales.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Diego (UCSD), más de un tercio de todos los trabajos esenciales en San Diego en lo que va de está en manos de inmigrantes.

El autor del estudio, el investigador Tom Wong, dijo que “los inmigrantes en San Diego juegan un papel esencial en la fuerza laboral de la ciudad, que incluye estar en la primera línea de la lucha contra la pandemia global”.

Dijo que el estudio demuestra que “la historia de San Diego es también una historia de inmigrantes”.

El estudio fue desarrollado para proporcionar información sobre las poblaciones locales nacidas en el extranjero y sus contribuciones a la fuerza laboral, la economía y la diversidad general de la zona, según la universidad de La Jolla y los funcionarios de la ciudad de San Diego.

Según el documento, los inmigrantes en San Diego, que representan alrededor del 25 por ciento de la población, casi el doble del promedio nacional, están desempeñando funciones esenciales en la lucha contra la pandemia COVID-19.

Tom Wong, del Centro de Políticas de Inmigración de los Estados Unidos en UCSD, informó que el 34 por ciento de todos los trabajos de la Salud ahora en San Diego lo desempeñan inmigrantes.

El 37 por ciento de esos empleados esenciales de la Salud son indocumentados. En otras palabras casi cuatro de cada diez trabajadores de la salud esta pandemia en San Diego son indocumentados.

De hecho dos de cada diez inmigrantes en San Diego son indocumentados, de acuerdo con el análisis “Integración de los Inmigrantes en la Ciudad de San Diego”, de Wong.

El 35 por ciento de todos los trabajadores de alimentos durante esta pandemia, incluidos los campesinos, son inmigrantes, destacó Wong.

Los inmigrantes en San Diego son casi el 25 por ciento de la población, esto es básicamente el doble del promedio federal, que es de poco más del 12 por ciento de población.

Los inmigrantes en San Diego son una pluralidad. Cierto que los latinos y asiáticos sobresalen ahora por su número pero de acuerdo con el estudio, las poblaciones de San Diego nacidas en el extranjero representan más de 115 países y territorios.

Las poblaciones nacidas en el extranjero hablan al menos 70 idiomas y dialectos, siendo los más prominentes el español, inglés, filipino o tagalog, chino y vietnamita. Aproximadamente la mitad son bilingües y hablan bien inglés.

La edad promedio de los inmigrantes de San Diego es 23 años.

También su papel económico es muy importante. El estudio dice que los inmigrantes en San Diego ganaron un total de nueve mil 91 millones en salarios e ingresos antes de impuestos en 2018.

Esa cantidad se traduce en impuestos en $2,68 mil millones en impuestos federales y $946.3 millones en impuestos estatales y locales.

Más del 30 por ciento de las personas que viven en San Diego y nacieron en el extranjero, mayores de 24 años, tienen un título universitario.

Las cinco carreras profesionales más comunes entre los inmigrantes en San Diego son ingeniería, negocios, biología y ciencias de la vida, ciencias médicas o de la salud, y ciencias sociales.

Pero el rostro inmigrante en San Diego cambia. Mientras que hay ciudades con una importante población latina, donde se podría vivir sin hablar inglés, la comunidad asiática que incluye al Oriente Medio, es la de mayor crecimiento.

El estudio dice que para el añ0 2030, la comunidad inmigrante asiática será más numerosa que la latina en San Diego.