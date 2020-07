Matan a balazos a joven hispano. Su cuerpo quemado apareció en un basurero de Houston

Joseph Olguín fue con un amigo a recoger el coche la noche que desapareció, según la familia. El latino era papá de un niño de tres años

La familia de joven hispano cuyo cuerpo encontraron el pasado 27 de julio en un basurero del norte de Houston exige a las autoridades respuestas sobre su trágica muerte. El cadáver apareció quemado y con múltiples heridas de bala.

El Departamento de Bomberos de Houston hallaron a las seis de la mañana el cuerpo sin vida de Joseph Olguín, de 24 años, después de que una llamada informara que lo habían descubierto en un bote de basura que estaba detrás de una farmacia CVS, en la cuadra 4700 de Irvington Boulevard, tal y como informa Univision Houston.

Olguín, padre de un menor de tres años, estaba ayudando a un amigo a recoger un coche la noche en la que nunca volvió a casa. La madre, Gloria Herrera, dijo a los medios locales que las autoridades no le habían dicho “nada en absoluto” sobre la muerte del joven. “No tenía enemigos, no tenía nadie que le pudiera hacer esto”, dijo otro miembro de su familia.

El informe forense señaló que la víctima había recibido múltiples disparos pero no desvelaron más información sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen. Investigadores del Departamento de Policía de Houston solicitaron ayuda ciudadana para tratar de recopilar información en la división de homicidios al 713-308-3600 o en Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

Una protesta pacífica recorrió este lunes las calles de la zona para exigir respuestas sobre la muerte de Olguín. Para Alma Nazareno, de “The Voice For The Voiceless”, es importante que la familia y las amistades de los asesinados se manifiesten de forma pacífica. Nazareno se sumó al llamado de las autoridades para que la comunidad reporte información sobre el caso e insistió en mantener la calma durante los eventos públicos, informó el citado medio hispano.

“Cualquier persona que sepa algo sobre este caso, por favor repórtenlo a las autoridades, nosotros pedimos investigaciones y justicia para las familias de los que no pueden usar sus voces, nosotros somos las voces de ellos, los apoyamos como en el caso de Vanessa Guillén”, indicó la activista.