Mujer racista que tosió a propósito encima de un bebé era profesora de una escuela en California

La mujer que protagonizó un video a finales de junio en el que se le ve tosiendo encima de un bebé intencionalmente en San José, California, en lo que presuntamente fue un ataque racista, perdió su trabajo en el Distrito Escolar de Oak Grove.

En un comunicado del distrito difundido en su página web Oak Grove School District, las autoridades escolares hacen referencia a la intencionalidad de la conducta de la mujer en un sede comercial de Yogurtland y su rechazo a ese tipo de acciones.

“Queremos informar a la comunidad que la empleada del Distrito que fue acusada de estar involucrada en esta conducta ya no forma parte del nuestro departamento”, asegura el comunicado que aparece de forma automática al entrar al sitio web.

El incidente en el que la mujer tosió intencionalmente sobre un bebé de un año, ocurrió el 19 de junio de acuerdo con el Departamento de Policía de San José.

Las autoridades siguieron informaciones difundidas en redes sociales que ayudaron a identificar a la mujer como una profesora de primaria del Distrito Escolar de Oak Grove de San José, en el área de la bahía.

OGSD has no greater priority than the safety of children, and we do not tolerate conduct from any employee that compromises a child’s safety. We are aware of the incident allegedly involving one of our employees and are cooperating with the authorities. https://t.co/5dQsCjsrXm

— Oak Grove S.D. (@OakGroveSD) June 25, 2020