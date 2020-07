Parece que Cardi B es fan de la telenovela turca “El Sultán”, tanto que hasta llora la muerte de Hürrem

El Sultán es una telenovela turca protagonizada por Halit Ergenç y Meryem Uzerli, esta cuenta la historia de amor entre el gran emperador otomano Süleyman y su amada Hürrem.

Esta producción se trasmitió en Estados Unidos a través de Telemundo y Cardi B parece ser fan de esta trama llena de amor e intriga.

A través de Twitter la famosa cantante compartió con sus fans lo adentrada que está en la historia, a tanto que no ha podido dormir después de ver la muerte de la sultana Hürrem.

“No pude dormir pensando en la muerte de Hürrem. Tengo el corazón roto. Esto es de locos”, escribió la famosa rapera.

I couldn’t even sleep .Thinking bout Hurrem’s death .I feel so heartbroken .This is crazy 😂😂😂😂😩😩😩😩

