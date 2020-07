Trump hace oficial retiro de Estados Unidos de la OMS; Fauci advierte de grave oleada de contagios de coronavirus

El Dr. Anthony Fauci advirtió que Estados Unidos todavía está “hasta las rodillas en la primera ola” de coronavirus, pero el Gobierno del presidente Donald Trump notificó oficialmente al Congreso que el país dejará ser parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El experto que forma parte del Equipo Especial de la Casa Blanca contra la pandemia hizo hincapie en que, a diferencia de Europa, EE.UU. no ha terminado su primera oleada de contagios.

“Si nos fijamos en los gráficos de Europa, la Unión Europea como entidad, (el total del caso) subió y luego bajó a la línea de base”, dijo al tiempo que reconoce nuevos casos en aquel continente en sus esfuerzos de reapertura, pero enfatizó que EE.UU. no ha bajado esa curva. “Subimos, pero nunca bajamos a la línea de base, y ahora estamos volviendo a subir, así que es una situación grave que tenemos que abordar de inmediato”.

En medio de esa tragedia de salud, el senador Bob Menendez (D-Nueva Jersey) confirmó que la Administración Trump notificó al Congreso que el país dejará de ser parte de la OMS, debido a críticas del presidente Trump sobre cómo ese organismo manejó la pandemia y, en particular, acusaciones sobre encubrir reportes de COVID-19 en China.

“El Congreso recibió una notificación de que POTUS retiró oficialmente a los Estados Unidos de la @WHO en medio de una pandemia”, indicó Menendez. “Llamar caótica e incoherente la respuesta de Trump a COVID no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses de los estadounidenses: deja a los estadounidenses enfermos y a los Estados Unidos solos”.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020