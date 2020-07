Video grabó doble homicidio durante balacera en un pasillo residencial en El Bronx

Imágenes perturbadoras divulgadas por la policía de Nueva York muestran el momento en que dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido durante un tiroteo a corta distancia el domingo en el pasillo de un edificio de apartamentos en El Bronx.

El video de vigilancia, grabado dentro del edificio en East 171st Street, cerca de College Avenue en Claremont, muestra a tres hombres que se asoman por una escalera y luego se dirigen directamente a un apartamento. De repente, dos sujetos armados emergen, uno desde la escalera y el otro desde el pasillo.

Un sospechoso parece disparar su arma una vez antes de desaparecer por la escalera, mientras que el otro lanza varios disparos.

El video muestra a dos de las víctimas luchando en el suelo, mientras el tercer hombre intenta desesperadamente abrir la puerta de un apartamento.

La policía dijo que un joven de 22 años que recibió varios disparos y otro de 27 años baleado en el cuello fueron declarados muertos en el BronxCare Health System.

La otra víctima, de 29 años, recibió un disparo en el brazo. Fue llevado al Hospital Lincoln en condición estable, informó New York Post.

No están claras las razones de este tiroteo, que se produjo en medio de un tremendo aumento de la violencia armada en la ciudad: la semana pasada hubo 74 incidentes con armas de fuego y 101 víctimas, entre muertos y heridos, del lunes 29 de junio al domingo 5 de julio.

On Sunday, July 5th, Police Officers from the 44 Precinct responded to a 911 call for a male shot at 306 East 171 street. Upon arrival they discovered three males with gunshot wounds. Two of the victims, later died from their injuries, while one remains hospitalized. pic.twitter.com/EyKg6eduYj

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020