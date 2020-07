El coronavirus continúa su incremento en California: gobernador confirmó más de 11,000 casos en un día

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó los últimos datos de la pandemia del coronavirus en el estado, el cual parece estar en el peor momento, anunciando un nuevo récord en el número de casos reportados en un día.

Newsom informó que el 7 de julio se confirmaron 11,694 casos de coronavirus en California, el mayor número de nuevos casos en un día.

“Quiero dejar algo claro, a pesar de que es el mayor numero de casos que hemos reportado, el incremento está relacionado a un retraso en el reporte de resultados de un laboratorio en el condado de Los Ángeles”, aseguró el gobernador.

“El promedio de nuevos casos en siete días es 8,116”, agregó Newsom. El gobernador también se refirió al incremento en el número de hospitalizados en los centros de salud del estado en los últimos 14 días.

“Las hospitalizaciones han aumentado 44% en los últimos 14 días, los pacientes en terapia intensiva relacionados con coronavirus han aumentado 34% en el mismo periodo”, aseguró el mandatario.

CA’s hospitalizations for #COVID19 are up 44% over the last 2 weeks. Our hospitals are still only at 8% capacity — but that could quickly change.

We MUST take this SERIOUSLY. Wear your mask. Wash your hands. Practice physical distancing.#YourActionsSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 8, 2020