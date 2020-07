Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza, revela que sufrió bullying en Estados Unidos por sus raíces

El pequeño se armó de valor y contó a su madre lo sucedido en su colegio

Generalmente, Alejandra Espinoza sube videos en sus redes sociales en los que muestra las travesuras y ocurrencias de su hijo Matteo, pero ahora la situación cambió drásticamente, pues el pequeño le acaba de revelar que durante sus últimos días en la escuela, antes de que iniciara la cuarentena por coronavirus, uno de sus compañeros lo molestó.

A través de su cuenta de Facebook, la conductora compartió la charla que sostuvo con el nene y él le dijo que un niño se había burlado de él porque hablaba español cuando en el colegio se escucha solamente inglés, lo cual ocasionó que llorara y lo terminara acusando con su profesora.

😥 Pense mucho en si subir o no esta platica con Matt.. perolo hago para que entendamos que lamentablemente las cosas nunca van a cambia, se que son niños y como tal dicen cosas que no sienten pero que a ellos no les duela no quiere decir que al que se lo hacen no le lastime. Tenemos que criar niños fuertes, inteligentes y seguros porque vivimos en un mundo tristemente cruel. Posted by Alejandra Espinoza on Wednesday, July 8, 2020

“Un niño me dijo “¿Por qué tú naciste hablando español? Aquí sólo hablamos en inglés” y para todo me seguía diciendo eso y que si no me importaba que ninguno de mis amigos hablara español y yo nada más empecé a llorar. Fue hace poquito, le dije a mi maestra y ella lo llamó y le dijo que ya no me dijera eso, que era muy feo”, le dice Matteo a Alejandra.

Por su parte, la presentadora le preguntó a su retoño por qué no le había contado lo que le había ocurrido en el momento exacto y se esperó hasta el día de hoy para hacerlo, pero en vez de regañarlo le dijo que no se preocupara, pues como ha dedicado la cuarentena a aprender inglés, cuando sea mayor va a tener la ventaja de hablar perfectamente dos idiomas.