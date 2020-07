Sergio Ramos y su ingrediente secreto para tirar penales: la confianza

Más allá las polémicas arbitrales y de los penales “regalados” o no marcados al Real Madrid en los últimos partidos, lo que es indiscutible es que tiene a uno de los mejores cobradores del mundeen la actualidad: el prácticamente infalible Sergio Ramos.

Desde aquel 25 de abril de 2012…

Sergio Ramos ha cobrado 28 penales en tiempo regular y sólo ha fallado 3.

– vs Sevilla (3-2) La Liga

– vs Croacia (2-1) Euro16

– vs Brasil (3-0) Confederaciones13

Queda claro que este penal ante Bayern marcó un antes y después para Ramos. pic.twitter.com/xDSaSicoNC

— Guillermo (@santistebang) July 6, 2020