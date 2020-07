Alicia Machado fue víctima de robo, las imágenes son impactantes 

View this post on Instagram

Estamos Muy Tristes ☹️ Hemos sufrido un asalto por la madrugada En Nuestra bodega de #california Exigimos el apoyo de las autoridades Nuestro #Maquillaje Las Colecciones Mercancía Nuestra Escuela y Fuente de trabajo 👩‍💻 Para Muchas mujeres cabezas de familia! Socia Vamos para adelante 👍🏻 #Repost @rubyy_vargas with @get_repost ・・・ Buenos días amigos quiero compartirles una mala noticia la cual me llena de mucha tristeza e impotencia ya que los Ladrones andan sueltos y fuimos víctimas de robo y saqueo esta madrugada a las 2:00 am en nuestro estudio localizado en Huntington Park , lo malo que con estos robos en pequeños negocios no solo se llevan la mercadería y material de trabajo si no apagan nuestros sueños ya que en esta situación mundial y la economía mala nos afectan demasiado , amigos les PEDIMOS no compren nuestro producto en la calle ya que nosotros no vendemos a menudeo para reventas solo a mayoreo y público amante del maquillaje nuestro sueños por favor les pido no comprar nuestro producto si se los ofrecen y apóyennos a denunciar a quien lo ande vendiendo en la calle y dar con quienes nos hicieron este robo (les dejo nuestro logo e imágenes de nuestras líneas de productos ) EXCLUSIVA @rv_cosmetics @rvcosmeticosmex @amazon Y EN MI WEB WWW.ALICIAMACHADO.COM Esperamos la acción inmediata de las autoridades #huntingtonpark #california